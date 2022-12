Was nach einem gewöhnlichen Bauprojekt aussieht, ist vom Gestaltungsbeirat der Stadt in aller Deutlichkeit kritisiert worden. Der Eigentümer will sein Gebäude in der Karmeliterstraße 19 modernisieren und erweitern. Doch der Beirat kann dem Konzept wenig abgewinnen.

Paulus Wunsch wird direkt persönlich: Der Speyerer, der beruflich jahrzehntelang in Hamburg, Straßburg und Berlin gearbeitet hat, möchte in seine Heimat zurückkehren. In der Karmeliterstraße 19 steht auch noch sein Elternhaus, das früher die Zuckerfabrik seines Vaters gewesen ist, wie der 68-Jährige den Beiratsmitgliedern erklärt. Derzeit sind dort im vorderen Teil Wohnungen und im Innenhof unter anderem ein Sanitätshaus untergebracht.

Sein Traum ist es, den Komplex zu modernisieren. Neue Wohnungen, neue Garagen, neues Stockwerk – ein komplettes Dachgeschoss soll dazukommen. Außerdem plant Bauherr Wunsch, der mit dem Speyerer Architekturbüro Weickenmeier zusammenarbeitet, Balkone mit Blickrichtung Innenhof und einen Aufzug, der eingebaut werden müsste, damit die Wohnungen barrierefrei werden. Zur Straße hin, wo derzeit auf einer Seite eine Mauer den Blick auf den Innenhof verdeckt, wollen Wunsch und Weickenmeier „die Baulücke schließen“ und beziehen sich auf die ansonsten dicht an dicht gebaute Häuserreihe in der Straße. Auch dort sollen Wohnungen gebaut werden, soll die „Höhenentwicklung“ an den Bestand angelehnt werden.

„Bin kein Investor, der durchs Land zieht“

„Da ist natürlich Herzblut dabei. Mein Vater hat schon davon geträumt. Ich bin kein Investor, der durchs Land zieht“, betont Wunsch auf eine erste kritische Anmerkung von Beiratsmitglied Dietrich Gekeler in Bezug auf die zu erwartende Verschattung des Innenhofs, die Wunschs Entwürfe mit sich bringen. Der Innenhof soll in der Größe unverändert bleiben und die Anzahl der dort derzeit bestehenden Parkplätze reduziert, „um Grünflächen anbieten zu können“. Dennoch plant Wunsch, den Innenhof vor allem mit überdachten Stellplätzen auszustatten.

„Letztendlich ist es ein großer Parkplatz“, heißt es aus dem Beirat. Gekeler meldet „Bedenken in Bezug auf die Wohnqualität“ an und bringt einen kompletten Neubau ins Spiel. Beiratsmitglied Luca Kist merkt an, dass Stellplätze für Fahrräder sowie ein erkennbares ökologisches Bewusstsein in dem Konzept fehlen. Er empfiehlt die Beratung eines Landschaftsarchitekten heranzuziehen. Wunsch hat daraufhin angekündigt, die Anregungen aus dem Gremium, das nur einen empfehlenden Charakter hat, aufzugreifen.