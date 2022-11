Zielscheibe von Dieben waren am frühen Sonntagmorgen mehrere Zigarettenautomaten. Um 4 Uhr beobachtete ein Zeuge Am Sandhügel laut Polizei einen Mann, der eine Brechstange ansetzte. Der Tatverdächtige – etwa 1,70 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet, mit Rucksack und Kapuze – flüchtete. Etwa eine Stunde später meldeten Zeugen den Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Mittelsteg. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriffen drei dunkel gekleidete Tatverdächtige auf Fahrrädern die Flucht. Eine Streife schnappte einen der flüchtenden Tatverdächtigen und nahm ihn fest. Es handelte sich bei ihm um einen 20-Jährigen aus Speyer. Er hatte Werkzeug bei sich. Zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren kontrollierten die Beamten wenig später in der Großen Himmelsgasse. Auf dem Fischmarkt stellten die Beamten einen weiteren beschädigten Zigarettenautomaten fest. Die Höhe der Schäden an den Automaten sind Gegenstand der Ermittlungen. Ob Münzen oder Zigarettenschachteln gestohlen wurden, ist unbekannt. Zeugenhinweise an Telefon 06232 137-0.