Ohne Führerschein auf einem manipuliertem Motorroller unterwegs war laut Polizei ein 40-Jähriger. Er sei am Donnerstag um 10.55 Uhr in der Industriestraße in Speyer-Süd aufgefallen, weil er mit augenscheinlich überhöhtem Tempo auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Eine Streife habe ihn verfolgt und gestoppt, als er auf bis zu 70 Kilometer pro Stunde beschleunigt hatte. Er habe keine Fahrerlaubnis vorweisen können und zugegeben, die Drossel ausgebaut zu haben. Damit sei die Betriebserlaubnis erloschen; er habe die Fahrzeugschlüssel abgeben müssen.