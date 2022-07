Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal wird der Warnung der Bevölkerung vor akuten Gefahren – beispielsweise mittels Sirenen – wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Bund und Land haben ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt, von dem nun die Stadt Speyer profitiert. „Sirenen mögen in Zeiten von Smartphones und Internet auf den ersten Blick antiquiert wirken. Tatsache ist aber: Mit keinem anderen System kann die Bevölkerung so schnell, umfassend und flächendeckend vor einer akuten Gefahr gewarnt werden wie mit Sirenen“, unterstreicht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann ergänzt, dass Sirenen auch für die Alarmierung der Feuerwehrkräfte bei Großeinsatzlagen von Bedeutung sei. Die Förderung von Bund und Land sieht die Installation von elektronischen Sirenen vor, die auch Sprachdurchsagen ermöglichen. Diese hätten den großen Vorteil, dass die Bürger so direkt erfahren, was zu tun sei, heißt es aus dem Rathaus. Bewilligt seien bislang fünf dieser modernen Sirenen. Insgesamt stehen 85.000 Euro für deren Anschaffung und Installation zur Verfügung. Geplante sind folgende vier Standorte: Villa Ecarius in der Bahnhofstraße 54, Zeppelinschule in der Neufferstraße, Feuerwehrgerätehaus Nord in der Spaldinger Straße und Alte Kläranlage im Schillerweg. Der fünfte Standort sei noch offen. Verwirklicht werden soll das Vorhaben bis Ende 2023. Weitere Sirenen sollen folgen.