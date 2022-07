Die Stadt Speyer sucht die Eigentümer offenbar entlaufener Schildkröten. Am Mittwoch hat sie informiert, dass voriges Wochenende in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer-West ein männliches Exemplar gefunden wurde. Dieses sei ungefähr ein Kilogramm schwer und nun in Obhut der Verwaltung. Der Halter könne sich bei deren Abteilung Umwelt und Forsten unter E-Mail umweltundforsten@stadt-speyer.de und Telefon 06232 142749, 142303 oder 142785 melden. Für die Herausgabe des Tieres müssten aktuelle Fotos des Panzers vorgelegt werden. Dasselbe gelte für eine weitere Schildkröte, die vor wenigen Wochen im Bereich Petschengasse/Fritz-Ober-Straße gefunden wurde. Es handele sich um eine artgeschützte Landschildkröte.