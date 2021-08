Geringe Mengen Marihuana hat die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag zwischen 19.30 und 21.30 Uhr an verschiedenen Stellen im Speyerer Stadtgebiet sichergestellt. Am Skatepark im Birkenweg fanden die Beamten laut einer Pressemitteilung bei einem 23-Jährigen demanch einen Joint und ein kleines Tütchen mit dem Betäubungsmittel. Bei einer Personenkontrolle in der Eichendorffstraße wurde bei einem 15-Jährigen ein Tütchen mit Marihuana entdeckt. Im Domgarten ergriffen zwei Personen vor den Beamten die Flucht. Sie hinterließen dabei ein kleines Päckchen mit der Droge, konnten aber von der Polizei gestellt werden. Gegen alle Verantwortlichen wurde laut Polizeiinspektion ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.