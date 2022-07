Rheinland-Pfalz ist in die „Woche der Medienkompetenz“ gestartet – und Speyer macht mit: Erste Aktionen gab es schon am Montag, weitere folgen bis Sonntag, 10. Juli: So öffnet beispielsweise der „MakerSpace“ im „Media:Tor“ in der Maximilianstraße 8 am Mittwoch, 6. Juli, zu jeder vollen Stunde seine Türen, um Neugierigen einen Einblick in seine Angebote zu geben. Kinder zwischen acht und zehn Jahren können am Samstag, 9. Juli, 10 bis 11.30 Uhr, bei einem kostenlosen Workshop in der Villa Ecarius zum Thema „Green Screen“ auf den Mond fliegen oder in den Tiefen des Meeres tauchen. Anmeldung dafür ist unter E-Mail stadtbibliothek@stadt-speyer.de möglich.

Alle Aktionen in Rheinland-Pfalz und in Speyer sind unter https://wmk-rlp.de/events/ einsehbar. Es beteiligen sich auch die Stadtbibliothek, die Katholische Erwachsenenbildung und das Pädagogische Landesinstitut. „Rund 50 Prozent möchten das Leben digitaler gestalten, kennen sich in diesem Bereich aber nicht genügend aus“, wirbt die Speyerer Digitalisierungsbeauftragte Sandra Selg (SWG) für eine Teilnahme.