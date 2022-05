Am Freitag haben zwei Jugendliche aus einer Parfümerie in der Innenstadt Schmuck im Wert von etwa 50 Euro gestohlen. Bei einer Durchsuchung der Jugendlichen hat die Polizei einer Mitteilung zufolge dann weitere aus einem Drogeriemarkt gestohlene Kosmetikartikel gefunden. Am Samstagabend hat ein 20-Jähriger aus einem Supermarkt in der Auestraße Tabakwaren und Alkohol im Wert von 65 Euro gestohlen. Gegenüber der Polizei habe sich der Mann, der betrunken gewesen sein soll, unkooperativ gezeigt und falsche Personalien angegeben. Ihn erwarte ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe.