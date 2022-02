Bei Kontrollen am Wochenende hat die Polizei mehrere Fahrradfahrer erwischt, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben. Den Beamten zufolge sind etwa am Freitag zwischen 7.30 und 8 Uhr insgesamt 12 Radler in der Wormser Straße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung unterwegs gewesen und wurden verwarnt.