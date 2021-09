Die Polizeiinspektion berichtet über Ermittlungen nach mehreren Unfallfluchten im Stadtgebiet. Sie sucht nun die Täter und Zeugen.

So werde ein Autofahrer gesucht, der am Freitag, 9 Uhr, an der Einmündung Siegbertstraße/Bahnhofstraße einem 57-jährigen E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt genommen habe und weggefahren sei. Der Rollerfahrer sei gestürzt und habe sich am Bein verletzt.

Gegen 13.20 Uhr sei zudem ein 54-jähriger Speyerer mit seinem Auto durch die Kleine Pfaffengasse gefahren, als ein bislang unbekannter Radfahrer „plötzlich aus der Engelsgasse kam und gegen die linke hintere Beifahrertür seines Pkw stieß und stürzte“, so die Polizei. Als der Autofahrer nach ihm schauen wollte, sei er per Rad zum Domplatz hin geflüchtet.

Anders gelagert ist ein Fall am Samstag, 3.20 Uhr: Hier wurde nach einem Unfall in der Straße Am Technikmuseum ein verlassenes Auto aufgefunden, bei dem die Warnblinkanlage lief. Der Fahrer, der es mutmaßlich an einen Baum gesteuert und damit die Airbags ausgelöst hatte, sei nicht aufzufinden gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.