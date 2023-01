Gleich zu drei Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen in Geschäftsräume kam es in der Nacht zum Dienstag in der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, sollen Unbekannte zunächst erfolglos versucht haben, ein Fenster in der Roßmarktstraße aufzuhebeln. Mit Erfolg sei hingegen das Fenster der Personaleingangstür zu einem Kaufladen in der Großen Greifengasse aufgehebelt worden. Es gebe derzeit keine Hinweis, dass etwas entwendet worden sei.

In der Nähe dieses Tatorts, in derselben Straße, haben Unbekannte zudem versucht, die Tür zu einem Restaurant aufzuhebeln. Dieser Versuch sei aufgrund der Stabilität der Tür misslungen. Die Polizei geht aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Vorfälle zueinander davon aus, dass es die Taten von denselben Tätern verübt worden sind, wie eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage informiert.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag hatten Unbekannte versucht, ebenfalls erfolglos, in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Korngasse einzubrechen.