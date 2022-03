Verschiedene Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch hat es in den vergangenen Tage im Stadtgebiet gegeben. In der Nacht auf Sonntag ist in eine Tanzschule in der Raiffeisenstraße eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten unbekannte Täter eines der Fenster auf und drangen so in die Räume ein. Sowohl im Bereich der Garderobe als auch im Bistro wurden Kassen entwendet.

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 10. März auf Freitag, 11. März, ist in die Kindertagesstätte „Mäuseburg“ eingebrochen worden. Auch hier hebelten der Polizei zufolge Unbekannte ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Sämtliche Schränke seien durchsucht und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet worden. Auch bei der Kindertagesstätte „WoLa, ein Haus für Kinder“ sei versucht worden, einzubrechen, hier aber erfolglos.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Zusammenhang mit den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.