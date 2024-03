Weil sie Betäubungsmittel konsumiert oder dabei hatten, sind mehrere Speyerer mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Bereits am Freitagmorgen kontrollierte die Polizei in der Wormser Landstraße einen 50-Jährigen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, wobei der Mann „diverse Auffälligkeiten“ gezeigt habe, die auf Betäubungsmittel hindeuteten, so die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Kurz darauf überprüften Beamte in der Landwehrstraße einen 19-Jährigen auf seinem E-Scooter. Ein Urintest habe positiv auf Cannabis angeschlagen. Auch der 19-Jährige musste Blut abgeben. Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei einen ebenfalls 19-jährigen Autofahrer. Auch hier ergaben sich Anzeichen auf Cannabis-Konsum. Erneut wurde eine Blutprobe fällig. Zu guter Letzt wurde am Samstagabend ein 28-Jähriger in der Butenschönstraße überprüft, der eine geringe Menge Marihuana bei sich trug.