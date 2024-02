Acht Menschen sind nach Angaben der Polizei am vergangenen Wochenende Opfer von Diebstählen geworden. In den meisten Fällen entwendeten die Täter Wertgegenstände aus Autos. In einem Fall erwischte die Polizei einen Tatverdächtigen. Demnach meldeten Zeugen, wie ein Mann mit heller Hose und dunkler Oberbekleidung in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kettelerstraße an Türgriffen geparkter Autos gezogen habe. Eine Polizeistreife habe dort einen durchwühlten Pkw gefunden und traf schließlich auch den Tatverdächtigen – einen 29-Jährigen – in der Waldseer Straße. Ihn erwartet ein Strafverfahren, so die Beamten. In der gleichen Nacht beschäftigten die Polizisten weitere Diebstähle: Aus dem unverschlossenen Auto eines 30-Jährigen auf dem Parkplatz des Media-Markts entwendeten Unbekannte demnach Münzgeld und ließen eine leere Chips-Tüte im Wagen zurück. Aus einem verschlossenen Wagen im Ulmenweg ließen Diebe eine Brille, eine SD-Karte sowie Damenparfüm mitgehen. Sachschaden hier laut Polizei: rund 210 Euro. Auch am Sonntag meldeten sich weitere Geschädigte aus Speyer-Nord bei den Beamten. Unter anderem ein Mann, der das Fehlen seines im Schuppen in der Kettelerstraße abgestellten Pedelecs im Wert von etwa 1300 Euro bemerkt habe.