Mehr Wohnmobilstellplätze in Speyer fordert die CDU-Stadtratsfraktion. Sie setze sich schon länger dafür ein, betont sie in einer Stellungnahme. Darin zitiert wird auch die Äußerung von Alexander Reichmann, Geschäftsführer der Firma Ahorn Camp in Speyer, dass von Kommunen mehr Stellplätze zur Verfügung gestellt werden sollten. Die CDU fordert die Einrichtung auf einem Parkplatz an der Geibstraße, angrenzend an die Jugendherberge, der schon einmal für diesen Zweck ins Auge gefasst war.

„Es ist an der Zeit, die Umsetzung dieses Projekts voranzutreiben, da Wohnmobiltouristen nachweislich zur Belebung der lokalen Wirtschaft beitragen. Wir sollten spätestens zur touristischen Saison 2025 den Stellplatz in Betrieb nehmen“, wird der Fraktionsvorsitzende Johannes Kabs zitiert. Die Fraktion appelliert an die Verantwortlichen, die Planung und Umsetzung „zeitnah“ in Angriff zu nehmen.

Die Christdemokraten hatten 2018 einen Stadtratsantrag für Wohnmobilstellplätze eingebracht und dabei einen zentrumsnahen Standort gefordert. Diese wurden in der Folge für die Neugestaltung des Parkplatzareals am Hafen in Aussicht gestellt. Die dafür zuständigen Stadtwerke informierten laut CDU allerdings 2023 darüber, das Vorhaben aus verschiedenen Gründen zurückgestellt zu haben.