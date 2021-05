Er ist klein, fies und kann unangenehme Krankheiten übertragen: der Gemeine Holzbock. Diese Zeckenart fühlt sich im Wald und auf der Wiese wohl und ist die häufigste in unserer Region. Auch in Speyer und dem Umland hat sie schon Menschen gebissen und infiziert. Besonders viele Fälle gab es in den vergangenen Jahren in einem Gebiet.

Wenn die Temperaturen vor der Haustür wieder stabil über sieben Grad steigen, dann beginnen Zecken mit ihrem Tagesrhythmus. Sie klettern bevorzugt auf Grashalme oder niedere Büsche und warten darauf, dass ein Opfer ihren Aufenthaltsort „streift“ und die kleinen unangenehmen Anhalter mitnimmt. Dann gilt es nur noch, einen warmen, möglichst weichen Teil der Haut zu finden, wo das „Mahl“ beginnen kann.

Die kleinen achtbeinigen Plagegeister, die zur Familie der Spinnentiere gehören, sind für die Verbreitung mehrerer unangenehmer oder gar gefährlicher Krankheiten verantwortlich. Darunter fallen die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Erstere ist eine Erkrankung, die von Bakterien verursacht wird. Urheber der FSME sind dagegen Viren und es ist möglich, sich dagegen impfen zu lassen. Überträger ist in unseren Regionen der „Gemeine Holzbock“, wie diese Zeckenart genannt wird.

Zecken fühlen sich wohl

Dass sich Zecken von Bäumen auf ihren Wirt fallen lassen, ist eine Legende, wie eine Broschüre des Landesuntersuchungsamts (LUA) informiert, die auf der Homepage zu finden ist. „Die Wohlfühltage für Zecken nehmen zu“, erklärt Astrid Kleber, promovierte Biologin am Kompetenzzentrum für Klimafolgen des Landes Rheinland-Pfalz in Trippstadt. Sobald die Temperaturen die Sieben-Grad-Marke übersteigen, werden die Tiere aktiv. Und da dies im Jahresmittel immer früher und damit häufiger der Fall sei, wirke sich das aus: „Wenn wir mehr Wohlfühltage für Zecken haben, dann können sie sich auch häufiger vermehren“, befürchtet Kleber.

Eine Einschränkung nennt die Biologin: „Zecken sind auf Feuchtigkeit angewiesen.“ Stiegen die Temperaturen im Hochsommer auf über 30 Grad an, dann sei das auch für die Blutsauger nicht gut. „Trockenheit führt dazu, dass die Zecke stirbt“, weiß Kleber. Dazu passt im Übrigen auch ein Tipp des LUA: Wenn Zecken in der Kleidung vermutet werden, könnten diese zwar in der Waschmaschine gereinigt werden, allerdings überstehen die Tiere diesen Prozess meist unbeschadet. Ein Schleudergang im Trockner ist dagegen tödlich.

FSME-Fälle auch in Speyer

Rheinland-Pfalz zählt bis auf den Kreis Birkenfeld nicht zum FSME-Risiko-Gebiet – im Gegensatz zu Baden-Württemberg oder Bayern. Die Statistik der vergangenen zehn Jahre – seit 2011 werden die Daten erhoben – bleibt in Rheinland-Pfalz eher unauffällig: 39 FSME-Fälle sind bekannt. Die Krankheit ist meldepflichtig. In der Stadt Speyer sind in dieser Zeitspanne zwei Fälle verzeichnet, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es drei und im Kreis Germersheim einer.

Anders präsentiert sich die Statistik bei der Lyme-Borreliose, für die ebenfalls Meldepflicht besteht: 14.985 Fälle in zehn Jahren hat das LUA für Rheinland-Pfalz erfasst. 13 davon entfallen auf die Domstadt, 369 auf den Rhein-Pfalz-Kreis und 194 auf den Kreis Germersheim.

2019 und 2020 kam es in Speyer zu jeweils drei Borreliosefällen – die höchsten Werte in der Speyerer Statistik bisher. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden die meisten Fälle (69) 2016 verzeichnet, für 2021 ist bereits einer verbucht. Im Kreis Germersheim wurden mit 33 Fällen im Jahr 2011 die meisten gemeldet.

Exotische Art aufgetaucht

„Wir sehen noch keine Auffälligkeiten“, erklärt Kleber. Eine weitere Folge des Klimawandels sei aber das Auftauchen exotischer Zeckenarten. 2018 wurde eine Zecke der Art Hyalomma rufides gefunden. Diese Art kommt ursprünglich in trockenen Gebieten in Afrika, Asien und Südeuropa vor. Sie überträgt unter anderem das afrikanische Zeckenbissfieber und das Krim-Kongo-Fieber. „Dabei handelte es sich aber eher um einen Zufallsbefund. Die Zecke war damals an einem Pferd im Kreis Kirchheimbolanden entdeckt worden“, erklärt Achim Ginkel von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des LUA. „Sie könnte aber unter den hiesigen Bedingungen überleben“, sagt Kleber. Bis heute sei es bei diesem Einzelfund geblieben.

Für Hunde gefährlich

Weitere Zeckenarten in der Region profitieren ebenfalls vom Klimawandel: die Auwaldzecke. Sie ist zwar für den Menschen eher harmlos, da dieser nicht zu ihren bevorzugten Wirten gehört, aber sie befällt Hunde. Und ihr Biss kann Babesiose, die sogenannte Hundemalaria, übertragen. Die ist, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird, tödlich für die Vierbeiner.

„Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Population der Zecken zunehmen wird“, sagt Kleber.