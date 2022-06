„Ausprobieren, informieren, Spaß haben“: Unter dieses Motto hat die städtische Digitalisierungs-Beigeordnete Sandra Selg (SWG) die Speyerer Teilnahme am dritten bundesweiten Digitaltag am Freitag gestellt. Rund zehn Institutionen, Behörden und Privatpersonen sind bisher mit Aktionen dabei. Mitmachen kann jeder.

In den Mittelpunkt eines Digitaltags gehört die Praxis, erzählt Selg im RHEINPFALZ-Gespräch. Diese habe sich der ehrenamtliche Digitalbotschafter Peter Demsar auf die Fahne geschrieben. Von 11 bis 12 Uhr beantwortet er demnach am Freitag im Stadtteilbüro auf dem Berliner Platz Fragen zum digitalen Alltag.

Die Stadtbibliothek bietet Kindern ab fünf Jahren von 14 bis 17 Uhr einen Robotic-Nachmittag in der Villa Ecarius an. An drei Stationen warten die Lernroboter Bee Bot, Dash und Ozobot auf kleine Programmierer. Im Historischen Museum der Pfalz steht eine digitale Kurzführung durch die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945 bis 1999“ auf dem Programm. Medienpädagogin Angela Pfenninger und Kurator Ludger Tekampe betreuen die Besucher.

Selg: Noch bis Mittwoch Anmeldungen möglich

Über Chancen und Risiken moderner Medien und sicheren Umgang mit dem Smartphone informiert die Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Initiative „Klicksafe“ Eltern und Lehrkräfte zwischen 10 und 18 Uhr im „MediaTor“ (Maximilianstraße 8). In einem Workshop im MediaTor lernen Teilnehmer zudem, wie einfach es etwa per App „PicCollage“ ist, Fakten mittels Fotomontagen zu verändern.

Sie freue sich über weit mehr Teilnehmer am Digitaltag als bei der Premiere 2021, sagt Selg. „Noch bis Mittwoch, 18 Uhr, werden Anmeldungen mit Aktionen angenommen“, wirbt sie um weitere Anbieter. Sie ist überzeugt: „Gemeinsam schaffen wir den Einstieg ins digitale Zeitalter.“ Selg will den jährlichen Digitaltag in der Stadt etablieren und hofft auf viele Mitstreiter.

Im Netz

www.speyer.de/digitaltaghttps://digitaltag.eu