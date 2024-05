Am Donnerstag musste der Neustadter Oberbürgermeister Vorkehrungen treffen, weil Hochwasser am Speyerbach drohte. Am Freitag kam die Gefahr in Speyer an, was Handlungsbedarf für seine Amtskollegin Stefanie Seiler (SPD) mit sich brachte.

Den schlimmsten Prognosen zufolge hätte der Pegel des sonst so ruhig fließenden Speyerbachs in Neustadt ein Allzeithoch erreichen und im Stadtbereich größere Überschwemmungen verursachen können. Soweit kam es nicht; die anhaltenden Regenfälle sorgten allerdings auch bachabwärts kurz vor der Mündung in den Rhein für Sorgenfalten. „Für die Bereiche Woogbach-Nonnenbach-Speyerbach sowie den Zulauf über den Gießhübelbach ist eine Gefährdungslage gegeben“, meldete Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Freitag.

Seiler hat ein Koordinierungsteam der städtischen Wasserwehr einberufen und eine Rufbereitschaft über das Pfingstwochenende eingerichtet. Zunächst bis Sonntag, 12 Uhr, sollen zudem ständig Kräfte in Vor-Ort-Bereitschaft sein, um die zwei Bach-Äste zu kontrollieren. „Es geht vor allem darum, dass die Rechen frei sind“, erklärt Seiler. Diese Anlagen gibt es etwa in der Schützen- und Mühlturmstraße. Sie sollen Treibgut aufhalten – auch damit kein Pumpwerk verstopft.

Drei Schichten rund um die Uhr

„Diese Tätigkeiten erfolgen in drei Schichten rund um die Uhr, jede Schicht mit zwei Personen und mindestens einem Elektriker“, so die auch für den Katastrophenschutz zuständige Stadtchefin. Weitere zwölf Personen seien bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, in Rufbereitschaft, um reagieren zu können, wenn es verkehrsbehindernde Schäden an Beschilderungen oder Bäumen gibt oder wenn Lastwagen und Radlader benötigt werden.

Schon am Freitag wurden Warnschilder „Hochwassergefahr“ für die Gewässer sowie angrenzende Fuß- und Radwege vorbereitet. Pumpen wurden eingeschaltet und eine Deichwache angeordnet, wie Seiler mitteilt. Betroffen sind der Oberbürgermeisterin zufolge vor allem Bäche als Gewässer zweiter und dritter Ordnung. Sie hoffe, dass das Hochwasser für die Bevölkerung glimpflich ausgehe. Auf jeden Fall rüsten sollten sich jedoch die Kleingärtner im Woogbachtal mit ihren Anlagen nahe am Bach: „Lose Gegenstände entfernen beziehungsweise festverankern“, lautet ein Tipp aus dem Rathaus.

Auch Rhein-Pegel steigt

Der deutlich größere, aber besonders aufwändig gegen Hochwasser geschützte Rhein ist am Freitag ebenfalls deutlich angeschwollen. Sein Pegel lag am Nachmittag bei 4,50 Meter und sollte Prognosen zufolge vor allem am Samstag stark steigen. Er bliebe wohl dennoch knapp unter der Sechs-Meter-Marke, die für den Siedlungsbereich keine Gefahr darstellt.