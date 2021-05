Der ältesten Brücke in Speyer geht es an den Kragen: der Sonnenbrücke. Der Weg über den Speyerbach in den Hasenpfuhl ist den für die Sicherheit Verantwortlichen im Stadthaus ein Dorn im Auge. Die Brüstung ist zwar schön, original und alt – zumindest auf der Ostseite. Aber sie ist zu niedrig und damit eine Gefahr.

„Es ist zwar noch nichts passiert“, betont Florian Benner beim Ortstermin mit der RHEINPFALZ auf der früher einmal Nikolausbrücke genannten Überführung. Aber: Schüler auf dem Weg von und zu ihrer Schule stiegen immer wieder auf den Absatz, Besucher des Altstadtfestes säßen gerne auf dem Geländer – oft mit einer Schorle in der Hand, Besucher der Stadt schauten dort hinunter. „Gefahr besteht in allen Fällen. Es muss ja nicht immer erst was passieren, bevor man etwas ändert“, begründet es seine Initiative zur Sicherung des Geländers.

Hintergrund: Die Regelhöhe für Geländer an Fußgängerbrücken beträgt in Deutschland einen Meter, bei Fuß- und Radwegen sogar 1,30 Meter, weiß Benner. Auch Felder in Geländern müssten gefüllt sein, damit niemand darauf- oder darüberklettern, durchsteigen oder -fallen kann. Geregelt ist unter anderem die Geländerhöhe in Deutschland in einer DIN-Norm. Benner: „An der Stelle mitten auf der Sonnenbrücke ist das gemauerte Geländer nicht mal einen Meter hoch.“ Der verantwortliche Mitarbeiter für die Sicherheit der städtischen Brückenbauwerke ist nach eigenen Angaben seit Jahren dabei, Geländer von Überführungen in Speyer dem vorgeschriebenen Maß anzugleichen. Geschehen ist das unter anderem schon in der Burgstraße und in der Petschengasse. Wenn ab März das Viadukt saniert wird, werden auch an dessen Brüstung Schwachstellen beseitigt. Diese Absicht besteht auch für die Sonnenbrücke: Die Anschlüsse an die gemauerten Teile – Stahlgeländer mit offenen Zwischenräumen – sollen und dürfen so nicht bleiben.

Problem Denkmalschutz

Die Sonnenbrücke ist laut Benner die einzige, die derzeit noch in dieser Richtung gesichert werden muss. Das Geländer am Mittelsteg ein paar Meter weiter bachaufwärts müsse erst bei der nächsten fälligen Überholung aufgearbeitet werden.

Bei der Sonnenbrücke gibt es ein Sonderproblem: den Denkmalschutz.

Das historische Bauwerk zu verändern ist nicht einfach. Seit Langem werde nach der Lösung gesucht, die alle Seiten zufriedenstellt, informiert Benner. Gedacht war unter anderem daran, hinter das Mauerwerk auf die Wasserseite ein Metallgeländer anzuschrauben. Das habe nicht gut ausgesehen, optisch nicht gepasst und sei vom Denkmalschutz verworfen worden.

Den Durchbruch habe ein Ortstermin im Dezember gebracht. Jürgen Alshuth, oberster städtischer Denkmalpfleger, und Ulrike Weber von der Abteilung Praktische Denkmalpflege der Landesbehörde Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in Mainz, waren mit Benner gemeinsam auf der Brücke. Nun sei geplant, die rund geformten Sandsteinabdeckungen auf der Ostseite herunterzunehmen, die Mauer darunter mit möglichst historischen Ziegelsteinen um drei oder vier Reihen aufzustocken und am Ende wieder die runden Schlusssteine auf die Mauer zu setzen und wie heute mit klassischen Eisenspangen zu befestigen.

Vorschlag: Aufmauern

„Aufgrund der gestiegenen Forderungen der Verkehrssicherheit müssen die Brüstungen erhöht werden“, bestätigt das GDKE auf Anfrage. Die Vorortbesichtigung habe ergeben, dass der Vorschlag, die Brüstungen aufzumauern, sowohl mit den Anforderungen an den Erhalt des Kulturdenkmals der mittelalterlichen und barocken Brücke als auch mit den Anforderungen der Verkehrssicherheit vereinbar sei.

Das GDKE hat noch eine weitere erfreuliche Nachricht: „Das Verfahren ist aus Sicht der Landesdenkmalpflege genehmigungsfähig.“ Finanzielle Förderung sei möglich. „Diese Möglichkeiten müssten im weiteren Verlauf durch die Stadt forciert werden“, heißt es in der Antwort der GDKE-Pressestelle.

Passende Steine gesucht

An Benner ist es nun, das verabredete Verfahren mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) final zu besprechen, eine Vorlage für den Stadtrat zu erarbeiten – „Die Genehmigung sollten wir uns wohl einholen“ – und nach Fachfirmen Ausschau zu halten, die die Arbeiten ausführen können. „Am besten, ich finde auch noch die passenden alten Steine“, sagt Benner. Die Kosten seien noch unbekannt. Im Haushalt für 2021 sei alles Geld für Brücken verplant, für die Sonnenbrücke somit ein Umbau erst 2022 realistisch.

Geschichte der Sonnenbrücke

„Die Sonnenbrücke ist die einzige fast noch im Ursprungszustand erhaltene mittelalterliche Brücke in Speyer“, heißt es in dem 1987 von der früheren Stadtarchivarin Katrin Hopstock herausgegebenen Buch „Speyer und seine Brücken einst und jetzt“. Das „Schmuckstück“ stammt demnach aus dem Spätmittelalter. Das belegen laut Experten die gotisch bearbeiteten Großquader mit den dafür typischen Zangenlöchern, aus denen die beiden Bögen gebaut sind, auf denen sie ruht. Vor 1242 hieß sie Nikolausbrücke. In der Nähe lag eine St. Nikolaus geweihte Kapelle. Auf sie zu führte die Nikolausgasse. Der Name Sonnenbrücke entstand nach den Annalen im 16. Jahrhundert. Namensgeber dürfte das seit mindestens 1574 auf der nördlichen Bachseite angesiedelte Wirtshaus „Zur Sonne“ gewesen sein.

Als 1689 die Franzosen die Stadt brandschatzten, blieb auch die Sonnenbrücke nicht verschont. Sie wurde aber bald darauf wieder saniert. Dabei wurden Bögen und Brüstungen erneuert. Während die östliche Brüstungsmauer mit der charakteristischen angemauerten Sitzbank aus barocker Zeit erhalten blieb, wurde die westliche bei einer Verbreiterung der Brücke im 19. Jahrhundert durch ein Metallgeländer ersetzt, das wiederum bei der großen und bisher letzten Renovierung der Brücke 1986/87 durch eine gemauerte Brüstung in der Art der gegenüberliegenden ersetzt wurde.

Das Eisengeländer ist an den Enden der – unter heutigem Sicherheitsaspekt – zu niedrigen Brüstungen aus Stein in die Gassen hinein heute noch erhalten. Auf der westlichen Brüstungsseite blickt der Heilige Nikolaus über das Wasser.

Die Verkehrsbelastung und Umwelteinflüsse hatten der Brücke so zugesetzt, dass 1986/87 eine Sanierung nötig war. Das Mauerwerk war durchfeuchtet. Tausalze hatten die Steine angegriffen. Breite Risse hatten sich gebildet. Die westliche Brückenverbreiterung musste abgerissen, der Belag entfernt werden. Unter anderem mit Ankern aus Spezialstahl sowie 100 Kubikmeter Beton wurde das Bauwerk stabilisiert.

Zum Schluss wurde die Brüstung auf der Westseite mit neuen handgeformten Steinen gemauert. Seitdem dürfen sie nur noch Fußgänger und Radfahrer nutzen. 500.000 DM (250.000 Euro) kostete diese Sanierung damals. Ein Rätsel bleiben die Stufen, der Auftritt oder die Sitzbank auf beiden Seiten vor der Brüstung. „Ich weiß nicht, wozu die einmal angebracht worden sind“, sagt Florian Benner, Stadtverwaltung. (Quelle: Speyer und seine Brücken, 1987)