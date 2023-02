Speyer soll eine weitere Ampel eigens für Fahrradfahrer bekommen. Bisher gibt es so ein Signal nur an der Kreuzung von Franz-Kirrmeier-Straße und Ziegelofenweg, wo es für Radler gut sichtbar den Verkehr auf der Zweiradspur regelt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, ist eine zweite solche Ampelanlage an der Schifferstadter Straße geplant, die im Sommer vom Ortseingang bis zur Kreuzung am Wartturm ausgebaut wird. In diesem Zug wird auch der begleitende Radweg neu gemacht und die Einmündung zu den beiden Märkten Rewe und Thomas Philipps entschärft. Der Radweg muss als Teilstück der künftigen Pendlerradroute Schifferstadt-Wörth ausgebaut werden. Die Fahrradampel soll an der Zufahrt zu den beiden Märkten für mehr Sicherheit sorgen.