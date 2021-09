Im Industriehof betreibt Jürgen Schmidt seit 2020 einen Streetfood-Imbiss. Den Betrieb hat er jetzt vergrößert. Neu sind bereits Sitzplätze, hinzukommen soll ein täglich wechselndes Mittagessen.

Schmidt betreibt im Industriehof ein „Deli“ – eine Mischung aus Feinkosthandlung und Restaurant. Im „Streetfood-Urban-Catering/Schmidts Deli“ bietet er regionale und saisonale Produkte sowie Getränke an. Im September hat er sein Geschäft neu eröffnet. Denn er hat umbauen lassen: „Wir hatten eine große Nachfrage und haben deshalb unsere Räumlichkeiten vergrößert.“ Aus 25 Quadratmetern wurden 50, sein Bistro umfasst in der Folge jetzt einen Gastraum mit 30 Sitzplätzen und zwei Gästetoiletten.

Im Außenbereich stehen 15 Sitzplätze zur Verfügung. Der Umbau hat fünfeinhalb Monate gedauert „und fand während des laufenden Geschäfts statt“, so Schmidt. Die Handwerker seien deshalb zeitlich eingeschränkt gewesen. In den dreiwöchigen Betriebsferien wurden zuletzt Wandregale und Deckenheizung eingebaut und Malerarbeiten erledigt. Die Industriehof-Eigner haben nach Firmenangaben in den Umbau des Delis eine fünfstellige Summe investiert.

In der Krise umdisponiert

„An unserem Konzept und dem Angebot der Speisen und Getränke hat sich wenig verändert“, sagt Schmidt. Das Sortiment werde aber stets erweitert. Neu hinzukommen würden ein täglich wechselndes Mittagessen und ein Frühstück am Wochenende. Das Streetfood-Geschäft betreibt er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Johanna Becker, einer festangestellten Mitarbeiterin und zwei Aushilfskräften. Ursprünglich als Catering-Service angelegt, hat Schmidt in der Corona-Krise umdisponiert.