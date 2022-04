Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) hat am Donnerstag die Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (AfA) besucht und sich vor Ort ein Bild der aktuellen Arbeiten gemacht. Schon Ende nächster Woche sollen dort zwei Thermozelte in Betrieb gehen.

Nataliia Kravchak ist alleine aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Ihre Heimat, ein kleiner Ort, der rund 100 Kilometer von Lemberg entfernt liegt, hat sie hinter sich gelassen. Ebenso ihren 27-jährigen Sohn, der mit seiner Frau in Polen lebt und sicher ist. Dass ihre Mutter bald aus der Ukraine zur Schwester in die USA gehen will, beruhigt sie. Auch die zweite Frau ihres mittlerweile verstorbenen Vaters scheint in der Ukraine vorerst sicher zu sein. Zurückgehen in ihr Heimatland, das will Kravchak nicht. Sie hat hier in Speyer eine wichtige Aufgabe übernommen.

Kaum vier Tage nach ihrer Ankunft in der AfA in der Spaldinger Straße Anfang März hat Kravchak mit dem Dolmetschen begonnen. „Ich wollte etwas tun und war sehr glücklich, dass ich sofort helfen konnte“, sagt sie am Rande des Besuchs von Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstag in der AfA. „Ich bleibe hier, ich will mein Deutsch verbessern.“ Mittlerweile lebt die Ukrainerin in Limburgerhof und kommt täglich in die AfA, um dort zu vermitteln.

Bis zu 450 neue Plätze

Helferinnen und Helfern wie Nataliia Kravchak gilt der Dank der Integrationsministerin, die sich am Donnerstag ein Bild von den aktuellen Arbeiten in der AfA macht. Die beiden Thermozelte, die vor einigen Tagen aufgestellt wurden, sind nahezu fertig. „Sie sind voraussichtlich Ende nächster Woche bezugsfertig“, teilt Einrichtungsleiter Steffen Renner mit. Beide Zelte böten Platz für bis zu 450 weitere Geflüchtete. „Die Kapazitäten der Zelte nutzen wir nicht komplett aus, damit sie mehr Privatsphäre haben.“ Stellwände unterteilen den großen Raum in kleinere Abteile, in denen hinter weißen Planen Stockbetten aus schwarzem Metall aufgestellt sind. „Das soll wirklich nur eine Übergangslösung sein“, sagt Renner.

Im Schnitt zwischen drei und sechs Tage verbringen Neuankömmlinge aus der Ukraine laut Renner in der Speyerer AfA, bevor sie in dauerhafte Unterkünfte verteilt werden. „Unser Ziel ist es, sie innerhalb weniger Tage zu verteilen und das klappt soweit auch gut.“ Nur in Einzelfällen hätten Geflüchtete beim Verlassen der AfA angekündigt, wieder in die Ukraine zurückgehen zu wollen, etwa, weil der Ehemann dort sei. „Aber das können wir nach der Abreise nicht nachvollziehen“, so Renner.

Noch Plätze frei

Laut der Integrationsministerin halten sich in Rheinland-Pfalz aktuell rund 16.000 geflüchtete Ukrainer auf, die bereits registriert sind. Von weiteren 2000 Ukrainern wisse das Integrationsministerium. Ihre Daten seien allerdings noch nicht offiziell erfasst. In der Speyerer AfA leben laut Einrichtungsleiter Renner aktuell 180 bis 200 Ukrainer, die alle in der Sporthalle auf dem Gelände untergebracht werden. „70 bis 80 Plätze sind noch frei“, sagt Renner.

Zwar sei in den vergangenen Tagen die Anzahl der Aufnahmen von ukrainischen Geflüchteten in Speyer zurückgegangen. Er rechne jedoch damit, dass auch in Zukunft noch viele Geflüchtete in die Domstadt kommen werden. „Niemand weiß, wie es in der Ukraine weitergeht.“ Auch deshalb seien die beiden zusätzlichen Thermozelte auf dem Gelände aufgestellt worden.

Laut Renner erhöht sich die ursprüngliche Betten-Kapazität in der Speyerer AfA von 1150 durch die Einrichtung von Sporthalle und Thermozelten um mehr als 700. Je nachdem, in welchen Konstellationen die Geflüchteten ankämen – als alleinreisende Mütter mit Kindern oder alleinreisende Männer etwa -, gingen bei der Belegung der Abteile aber 15 Prozent verloren.