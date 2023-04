Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium hat in dieser Woche seinen neuen Gebäudetrakt eingeweiht. Da die Sekundarstufe I in jedem Jahrgang um eine Klasse erweitert wurde – also auf drei statt zwei Klassen – war der Ausbau nötig. Der Trakt kommt bei Schülern und Eltern gut an.

Neue große Aufenthaltsräume, mehr Klassenzimmer, einen eigenen Raum für die Schülervertretung sowie eine Teeküche – das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium hat sich vergrößert.