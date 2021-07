Noch bis Sonntag ist die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Rahmen des Musiksommers 2021 in Speyer zu Gast.

Dank der neuen Coronaverordnung gibt es für alle Veranstaltungen, außer dem Familienkonzert „Der Mondmann“ noch Tickets unter https://www.staatsphilharmonie.de.

An 2. Juli, 19.30 Uhr, ist in der Dreifaltigkeitskirche die Serenade „Köstlichkeiten“, am 3. Juli, 19.30 Uhr, im Alten Stadtsaal die Serenade „Nachtigall“, am 4. Juli um 11 Uhr im Alten Stadtsaal die musikalische Lesung „Hochzeitsreise“ und um 18 Uhr in der Gedächtniskirche das Schlusskonzert. Wer nicht schon fertig geimpft ist (Impfpass mitbringen) oder als genesen gilt (Bescheinigung mitbringen), braucht unbedingt einen offiziellen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.