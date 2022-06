Zusätzliche öffentliche Abfalleimer in den Nebenstraßen der Maximilianstraße beantragen CDU, Grüne und SWG. Die Debatte im Stadtrat zeigt: Es geht um ein noch weiteres Feld. Kommen nun zusätzliche Tonnen oder nicht?

Worum geht es den drei Fraktionen, die den Antrag gestellt haben?

Im Straßenbild zeige sich, dass Touristen für in der Maximilianstraße erworbene Einwegverpackungen und anderen Müll keine Entsorgungsgelegenheiten fänden, wenn sie etwa durch Wormser Straße und Korngasse weiterschlenderten. Dort müsse ebenso nachgesteuert werden, wie in „Randbereichen der Innenstadt“.

Was sagt die Stadtverwaltung dazu, die sich bisher ja gegen zusätzliche Mülleimer entschieden hat?

Fachbereichsleiter Robin Nolasco bestätigte den grundsätzlichen Handlungsbedarf. Teilweise sei ein Nachsteuern schon geplant. In der Wormser Straße fehle es aber wegen der Außengastronomie noch an geeigneten Standorten. Zudem sei vor allem wegen des begrenzten Personals für die Entleerung keine unbegrenzte Ausweitung der Standorte möglich. „Das ist eine Frage der Balance und des Augenmaßes“, betonte er. Schon in den Vorjahren sei die Anzahl gestiegen: von 527 Mülleimer und sieben Hundekot-Stationen im Jahr 2021 auf 558 Eimer und 47 Hundekot-Kisten 2021. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) betonte, gegebenenfalls müsste für die Leerung weiterer Behälter Zusatzpersonal eingestellt werden. Nolasco erwähnte auch ein Problem mit Vandalismus. Drei der noch relativ jungen Maximilianstraßen-Eimer müssten bereits ausgetauscht werden. Nolasco und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) sagten, es müsse stets parallel für Müllvermeidung geworben werden.

Wären auch die anderen Fraktionen im Stadtrat dabei?

Ja. Die Entscheidung, dass bei den Standorten nachgelegt werden soll, war einstimmig. Luzian Czerny (Grüne) wies auf eine Ungleichverteilung der Standorte mit Schwerpunkt in der Maximilianstraße hin. Johannes Gottwald (SPD) und Mike Oehlmann (FDP) forderten, auch in den Stadtteilen eine Aufstockung zu prüfen.

Geht es einfach nur um mehr Mülleimer oder gibt es auch andere Vorschläge?

Das Thema beschäftigt viele Ratsmitglieder, die auch verschiedene Ansätze sehen. Der Reigen der Vorschläge reicht von mehr Schulunterricht zur Müllvermeidung (Grüne) bis hin zur Prüfung größerer Niederflurbehälter (FDP, CDU). Axel Wilke, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten, erinnerte an deren Vorstoß dazu schon vor vier Jahren. Claus Ableiter (Freie Wähler) betonte, dass die zusätzlichen Kosten nicht auf den allgemeinen Steuerzahler umgelegt werden müssten, sondern über die Einführung einer Tourismusabgabe für Unternehmen refinanziert werden sollten. Der Müll habe nämlich auch mit zusätzlichen Gastronomiebetrieben zu tun. Aurel Popescu (Linke) warnte davor, jungen Leuten, die für die Innenstadt wichtig seien, den schwarzen Peter zuzuschieben. OB Seiler kündigte eine Veranstaltungssatzung an, die Ausrichtern etwa vorgibt, keine Einwegbehälter zu verwenden.