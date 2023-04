Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unter freiem Himmel sind Veranstaltungen derzeit weniger Corona-gefährdet als in Räumen. Insofern stellen Open-Air-Gottesdienste gute Möglichkeiten dar, das öffentliche Gotteslob wieder in Gang zu bringen. Am Sonntag war Premiere.

Bei Vogelgezwitscher und im Wind rauschenden Blättern konnten die Besucher den ersten Gottesdienst auf der Wiese des Priesterseminars St. German genießen. „Die Idee zu einem Freiluftgottesdienst