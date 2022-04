Im Speyerer Stadtgebiet ist über das Osterwochenende vermehrt illegaler Müll in der Natur entsorgt worden. Wie die Verwaltung mitteilt, sind in diesem Zeitraum vor allem Naherholungsgebiete wie das Binsfeld als Sammelstelle für Müll zweckentfremdet worden. „Es ist bedauerlich, dass noch immer auf Selbstverständlichkeiten wie diese hingewiesen werden muss“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Erklärung. „Fenster, Paletten, Altölkanister, Motorradhelme und Ähnliches haben in der Natur nichts zu suchen und stellen eine Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt dar“, ergänzt sie. Neben dem Binsfeld sind auch die Gebiete Speyer Nord an der L454 sowie der Spaldinger Straße und Im Geishorn betroffen, wie Stadtsprecherin Annika Siebert auf Anfrage mitteilt. „Darüber hinaus ist illegal entsorgter, wilder Müll leider generell und im gesamten Stadtgebiet ein wachsendes Problem“, sagt Siebert. Hinweise aus der Bevölkerung zur illegalen Müllentsorgung nimmt die Stadt unter den Telefonnummern 06232 14-2778 und 14-2783 entgegen.