Nachklang zu den Dom-Musiktagen: Was nach „Joshua“ kam und kommt: Der Blick auf andere gewichtige Interpretationen von späten Oratorien Georg Friedriich Händels.

Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer waren in diesem Jahr auch Händel-Festspiele. Sie brachten im Abschlusskonzert in St. Joseph eine eindrucksvolle Aufführung des Händel-Oratoriums „Joshua“ mit dem Domchor unter Joachim Weller. Der „Joshua“ ist ein eher spätes Oratorium von Händel, aber nicht sein letztes. Fünf weitere folgen noch. Nach eher kriegerischen Stücken sind das sehr persönliche, verinnerliche und psychologisch vielschichtige Werke, in denen Händel einen sagenhaften Spätstil ausprägt, der nicht selten schon mozartische Züge trägt.

Da der Speyerer „Joshua“ eine spürbar starke Wirkung auf das Publikum gemacht hat, sei an dieser Stelle der Hinweis auf spektakuläre Interpretationen zweier später Händel-Oratorien erlaubt, die zum Glück dokumentiert wurden und in absehbarer Zeit medial nacherlebt werden können.

„Theodora“

Zwei Jahre nach „Joshua“ wurde „Theodora“ uraufgeführt, das neben dem „Messiah“ einzige englische Oratorium Händels auf einen christlichen Stoff. Im November 2021 gab es eine Europa-Tournee mit dem Werk, aufgeführt von Chor und Orchester von Il Pomo d’Oro unter Maxim Emelyanychev. Schlusspunkt war ein Konzert in der Essener Philharmonie. Und dieses wurde aufgezeichnet. Am 28. Oktober erscheint nun die 3CD-Box (Erato 5054197177910). Dokumentiert wird dabei eine einmalige Wiedergabe, die zum Besten gehört, was es an Händel-Interpretation gibt. Und das vor allem durch die Intensität des Musizierens, die das vom Komponisten selbst sehr geschätzte Werk in all seinen Facetten und Affekten zum bewegenden und berührenden Drama macht. Am Ende der Essener Aufführung war selbst die Sängerin der Titelrolle Lisette Oropesa von Tränen übermannt.

Sie steht für den Sonderrang dieser Aufnahme ebenso wie Michael Spyres als Septimius oder Paul-Antoine Bénos-Djian als Didymus. Allein, das vokale Ereignis ist Joyce DiDonato als Irene, die diese Partie durch ihre Gesangskunst und ihr Charisma, aber auch dank schier zeitloser Kadenzen mit einem Ausdruck erfüllt, der wahrlich den Atem stocken lässt.

„Jephtha“

Das letzte Oratorium Händels ist der 1752 uraufgeführte „Jephtha“, den der Meister unter Mühen bei zunehmender Erblindung komponierte. Bis zum vergangenen Wochenende war ich der Auffassung, die 1979 entstandene Aufnahme unter Nikolaus Harnoncourt sei hier interpretatorisch das Maß der Dinge. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Denn die Wiedergabe der Gaechinger Cantorey unter Hans-Christoph Rademann in Ludwigsburg und Stuttgart bot das ultimative Werk in einer derart schlüssigen, differenzierten und packenden Weise, dass der erste Satz aus dem Libretto gleichsam in die Tat umgesetzt wurde: „It must be so“ (So muss es sein).

Allein die räumliche Tiefe, charakteristische Farbigkeit und Vielfalt in Zeitgestaltung, Tongebung, Artikulation und Phrasierung bei den Chören machte bis dato kaum zu erfahrende Dimensionen der Partitur offenbar. Rademann setzte in Realisierung der Händel’schen Chöre neue Maßstäbe.

Der Dirigent erwies sich wieder als grandioser Händel-Interpret. Und auch die Solistenbesetzung war exquisit mit Carolyn Sampsons inniger Iphis, Tim Meads erlesenem Hamor, Marie Henriette Reinholds furioser Storge und dem leidenschaftlichen Jephtha von Joshua Ellicott. Den Zebul sang hochkultiviert Roderick Williams. Der englische Bariton ist auch Komponist. Heute vor 14 Tagen sang der Westminster Cathedral Choir ein kunstvolles Ave verum von ihm beim Konzert im Speyerer Dom.

Der „Jephtha“ der Gaechinger Cantorey wird bald in der Mediathek der Bachakademie (www.bachakademie.de) zu verfolgen sein.