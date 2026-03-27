Die Umgestaltung des Heinrich-Lang-Platzes in Speyer-Nord läuft. Trotzdem wurden bei einer Bürgerbeteiligung noch viele weitere neue Ideen gesammelt.

Der erste von drei Bauabschnitten am Heinrich-Lang-Platz ist schon abgeschlossen. Im Anschluss daran hat die Stadt nun gemeinsam mit rund 60 interessierten Anwohnern über die Zukunft der Platzmitte diskutiert.

Seit 2018 wird über die Neugestaltung des Platzes beraten – im Stadtrat ebenso wie in verschiedenen Beteiligungsformaten. Doch die Ziele haben sich mit den Jahren gewandelt: Statt eines klassischen Veranstaltungsortes rücken heute die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die Aufenthaltsqualität und die Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt.

Neugestaltung der Platzmitte steht an

„Die Rahmenbedingungen haben sich deutlich verändert“, betonte Robin Nolasco, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauwesen. Dass frühere Konzepte letztlich nicht umgesetzt wurden – sei es aus finanziellen Gründen oder auch mangels Förderprogrammen –, sieht er daher gelassen. Im Fokus stehe nun ein lebendiger Treffpunkt für alle Generationen. Versiegelte Flächen sollen weichen, Grün- und Spielflächen entstehen. Der Platz soll mehr Schatten bieten, Raum für Begegnung schaffen – und damit deutlich an Aufenthaltsqualität gewinnen.

Mit dem ersten Bauabschnitt hat die Stadt bereits Fakten geschaffen: Rund 130.000 Euro flossen in die Entsiegelung entlang der Straße „Am Anger“, in neue Hecken, größere Baumscheiben und in zusätzliche Sitzgelegenheiten. Nun geht es in die nächste Phase: die Neugestaltung der Platzmitte, deren Umsetzung bis Ende 2026 geplant ist.

Sprühnebelanlagen, Toiletten und Sportgeräte für Ältere

Besonders deutlich wurde im Beteiligungsprozess, wie klar auch Kinder ihre Vorstellungen zur Platzgestaltung formulieren können. 169 Beiträge aus Schulen und Betreuungseinrichtungen im Speyerer Norden gingen auf Aufforderung der Stadt ein. Ganz oben auf der Wunschliste: Wasserspiele, mehr Mülleimer, Sitzgelegenheiten und schattenspendende Bäume. Auch Trampoline und Sandkästen wurden häufig genannt.

Im Austausch vor Ort kamen weitere Ideen hinzu: Turnelemente, Schaukeln, Tischtennisplatten oder Drehscheiben für Kinder und Jugendliche. Erwachsene und Senioren brachten ebenfalls ihre Wünsche ein – von Holzliegen über eine Boule-Anlage und einen öffentlichen Bücherschrank bis hin zu Sprühnebelanlagen für die heißen Sommertage, Toiletten und Sportgeräte für Ältere.

Nicht alle Wünsche passen auf den Platz

Nolasco sicherte zu, alle Vorschläge zu prüfen und in die politischen Gremien einzubringen. Auch die Verkehrs- und Parksituation rund um den Platz müsse neu gedacht werden, forderten mehrere Anwohner. Für Applaus sorgte die Initiative der Umweltpaten in Speyer-Nord: Sie wollen künftig einmal pro Woche die Reinigung und Pflege des Platzes unterstützen. Für den zweiten Bauabschnitt plant die Stadt Investitionen zwischen 350.000 und 400.000 Euro. Klar ist jedoch auch: Nicht alle Wünsche werden sich umsetzen lassen. „Die Fläche ist begrenzt“, sagt Nolasco.

Als Nächstes ist der Stadtrat am Zug: Er muss die Pläne des Ingenieurbüros sowie die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung beraten und einen Beschluss fassen. Läuft alles nach Plan, soll der mittlere Bereich noch in diesem Jahr umgestaltet werden. Mit einem dritten Bauabschnitt könnte der Heinrich-Lang-Platz dann bis Ende 2027 oder Anfang 2028 vollständig erneuert sein.