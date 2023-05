Ein „Mobiles Grünes Zimmer“ kann seit Dienstag auf dem Postplatz besucht werden. Es macht laut Stadt-Mitteilung für vier Wochen zunächst auf diesem zuletzt teilweise für seine Gestaltung kritisierten Platz Halt. Laut Stadt sollen mit diesem Rückzugsort „die Vorbeikommenden sensibilisiert werden, wie versiegelte Flächen wie der Postplatz mit mehr Grün aussehen könnten“. Ziel: mehr Aufenthaltsqualität. Das Mobile Grüne Zimmer werde in den kommenden Wochen Schauplatz für verschiedene Veranstaltungen sein, kündigt die Stadt an. Die Herstellerfirma Helix Pflanzen hat einen offenen Container mit Pflanzwänden und Sitzflächen gestaltet, der unter anderem als Podium, Musikbühne und Ausstellungsfläche genutzt werden könne. „Während des Aktionszeitraums bis zum 17. Oktober wird das Grüne Zimmer seinen Standort in Speyer mehrmals wechseln“, kündigt die Stadt an. Auf dem Postplatz werde es ab dem 12. Juni eine Veranstaltungswoche der Wirtschaftsförderung und der Bürgerbeteiligung der Stadt Speyer geben.