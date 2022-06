Die Stadtwerke Speyer (SWS) wollen flächendeckend in der Stadt Glasfaser verlegen. Dafür beginnt jetzt die Vermarktungsphase im nördlichen Teil von Speyer-Nord. Damit es zum Ausbau kommen kann, muss es aber genug Interessenten geben.

Die Speyerer Stadtwerke haben sich den flächendeckenden Glasfaserausbau in der Stadt zum Ziel gemacht. Dieser wird in „Cluster“ eingeteilt – geografisch eingegrenzte Gebiete, innerhalb derer dann die Arbeiten vorangetrieben werden. In den vergangenen Jahren war vor allem Speyer-Nord in den Mittelpunkt des Ausbaus für das schnellere Internet gerückt. Wurden zuletzt im Bereich Auestraße und rund um die Gewo-Wohnungen ausgebaut, wird nun einer Mitteilung der SWS zufolge der nördliche Teil in Speyer-Nord als dritter Bereich in Angriff genommen.

Dieser neue Teil im Norden der Stadt umfasst laut Mitteilung das Gebiet rund um den Meisen- und Bussardweg. 392 Hausanschlüsse und mehr als 600 Nutzungseinheiten sollen in dem noch zu erschließenden Gebiet die Möglichkeit erhalten, Glasfaser nutzen zu können. Bis Dezember 2023 soll ausgebaut werden. Dafür startet ab dem kommenden Montag, 13. Juni, die Vermarktungsphase, die bis zum 15. Juli andauern soll. Wer sich in diesem Zeitraum anmeldet, für den fallen laut SWS-Mitteilung keine Hausanschlusskosten an. Die Kabel werden dann kostenlos bis zehn Meter ab der Grundstücksgrenze gelegt. Allerdings nur, wenn sich genug Interessenten finden. Potentielle Kunden sollen in den kommenden Wochen angeschrieben werden.

Arbeiten im Bereich Auestraße bald fertig

40 Prozent der Haushalte müssten sich bei den Stadtwerken anmelden, damit es aber zu Baumaßnahmen kommen kann. Ganz erreicht wurde diese Quote in der Auestraße jedoch auch nicht: 2019 hatten dort nur 36,4 Prozent von etwa 1250 anschließbaren Wohn- und Gewerbeeinheiten einen Vertrag abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der SWS hatte sich seinerzeit dennoch für den Ausbau des Wohngebiets entschieden. Bis Dezember sollen die noch ausstehenden Glasfaserkabel rund um die Auestraße verlegt werden. Darüber hinaus sind laut SWS mehrere Schulen, Unternehmen und Einrichtungen wie das kürzlich eröffnete „Media:Tor“ Speyer an das Glasfasernetz angeschlossen worden.

SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring argumentiert, dass gerade die Pandemie gezeigt hat, wie wichtig eine funktionierende, schnelle Datenverbindung sowie Bandbreiten ohne Schwankungen sind: „Mit reiner Glasfaser bieten wir die leistungsstärkste Übertragungstechnologie, die es zurzeit gibt“, so Bühring. Daten-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde sollen dann möglich sein. Die Stadtwerke versprechen, dass es selbst bei gleichzeitiger Nutzung des Internets von mehreren Nutzern in einem Haushalt keine Einbußen bei den Datenübertragungen geben soll.

Kontakt

