Die Verkehrsbelastung ist in einem größeren Bereich um die Fritz-Ober-Straße und den Ziegelofenweg im Speyerer Osten zurückgegangen. In diesen beiden Straßen hat der Druck durch parkende und durchfahrende jedoch zugenommen. Die Verwaltung sucht nach Maßnahmen, wie sie gegensteuern kann.

Die Anliegen der Interessensgemeinschaft (IG) Ziegelofenweg sind der Verwaltung bekannt. Schon seit Jahren wünschen sich die Anwohner eine Reduzierung des Tempos, weniger Durchgangsverkehr, geringere Immissionen von Lärm und Schadstoffen und damit verbunden ein Mehr an Lebensqualität.

Stadtentwickler Robin Nolasco griff die Problematik im Verkehrsausschuss auf und informierte über den Sachstand. Anhand von jüngsten Verkehrsdaten verdeutlichte er, dass die Veränderungen im Ziegelofenweg messbar seien. Während demnach das Verkehrsaufkommen am Eselsdamm von 2010 bis 2022 von 5400 auf 3000 Fahrzeuge pro Tag zurückging, stieg die Anzahl der Fahrzeuge im Ziegelofenweg im gleichen Zeitraum von 2000 auf 2600. Die Fritz-Ober-Straße sei im unteren Bereich ebenfalls stark belastet, so Nolasco.

Kreisverkehr geplant

Ideen der Einwohner seien in die Planungen der Verwaltung eingeflossen. Nolasco wies unter anderem auf einen Kreisverkehr hin, der versuchsweise am Übergang Fritz-Ober-Straße/Ziegelofenweg eingerichtet werden soll: „Der wird Vorteile bringen im Sinne der Geschwindigkeitsreduzierung.“ Dafür müssten Parkstände verändert werden. Den Kurvenradius einengen und den Knotenpunkt zurückbauen will die Stadt im Bereich Fritz-Ober-Straße/Christian-Eberle-Straße. Widerrechtliches Links-Abbiegen der Radfahrer soll damit verhindert werden. Um das Tempo der Autos zu drosseln, sollen zusätzliche Längsparkzonen in der Fritz-Ober-Straße hinzukommen. Im Ziegelofenweg sei das nicht möglich. „Die Straße ist geprägt durch Gebäude, deren Zufahrten an der Straße liegen“, sagte Nolasco. Verlegungen von Längspark-Markierungen seien aber denkbar.

Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die Fahrbahn-Einengungen erfolgen. Erwogen werde zudem der Vorschlag der IG, den Radweg in der Fritz-Ober-Straße zurückzubauen. Das soll 2024 geschehen, zusammen mit den Arbeiten am dortigen Knotenpunkt. Im Jahr darauf soll erneut eine Verkehrsuntersuchung in die Wege geleitet werden. Das nächste Gespräch mit der IG findet am 11. Juli statt.