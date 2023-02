2024 soll das Anruf-Sammel-Taxi (AST) in Speyer mit erweitertem Angebot in eine neue zehnjährige Auftragsphase starten. Über die Details ist sich die Politik nicht einig.

Das AST kann in Randzeiten, in denen der Busverkehr ruht, an bestimmte Haltestellen bestellt werden. Seine Fahrpreise sind an diejenigen im Bus angelehnt. Die Stadtverwaltung plant mit einem „Abend-AST“, einem zusätzlichen „Nacht-AST“ am Wochenende und einem „Früh-AST“ von 4 bis 6 Uhr. Sie rechnet mit einem jährlichen Zuschuss von bis zu 200.000 Euro. Heute ist es ein eingeschränktes Angebot, das mit rund 40.000 Euro zu Buche schlägt. Der neuen Kalkulation zugrunde liegt eine Berechnung, nach der ein beauftragter Taxi-Betrieb – statt heute vier – sechs Fahrzeuge stellen müsste, davon drei E-Autos.

An dem E-Anteil gab es Kritik, als am Donnerstagabend der Stadtrat befragt wurde: CDU, Grüne und Freie Wähler forderten eine E-Auto-Quote von 100 Prozent. „Hier könnten wir auf einem sehr überschaubaren Feld etwas Segensreiches für den kommunalen Klimaschutz beschließen“, begründete Axel Wilke von der CDU.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) teilte den Wunsch nach umweltschonendem Antrieb, stellte allerdings praktische Argumente dagegen: Zum einen genüge der 50-Prozent-Anteil für E-Autos den gesetzlichen Ansprüchen, zum anderen sei er zweckmäßig, um lokalen Taxibetrieben die Möglichkeit zum Zuschlag für den Langfrist-Auftrag zu geben. Für 100 Prozent seien die Fuhrparks der Ortsansässigen noch nicht ausgestattet. Eine komplette Umstellung sei für sie nicht bezahlbar. Beschlossen wurde nach langer Debatte ein Kompromiss: Den Auftrag kann nur erhalten, wer mindestens vier von sechs Taxis emissionsarm betreibt. Wenn die anderen zwei im Zeitraum erneuert würden, wären E-Autos Pflicht.