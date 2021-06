Die Anzahl der Einkommensmillionäre in Rheinland-Pfalz steigt – auch in Speyer. 2017 waren in Speyer 22 Personen mit einem Jahresbruttoeinkommen von über einer Million Euro erfasst worden. Im Durchschnitt verdienen sie rund 2 Millionen Euro. Damit lebten zu dem Zeitpunkt in Speyer – auf 100.000 Einwohner gerechnet – nach Neustadt die zweitmeisten Einkommensmillionäre aller Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz (42). 2010 fielen in diese Gruppe in Speyer noch zwölf Personen mit einem durchschnittlichen Einkommen von rund 6,3 Millionen Euro. Das teilt das Statistische Landesamt auf Anfrage mit.

Im Rhein-Pfalz-Kreis stieg die Anzahl der Einkommensmillionäre zwischen 2010 und 2017 von 32 auf 37 (von 22 auf 24 pro 100.000 Einwohner); ihr durchschnittlicher Verdienst fiel von rund 1,8 auf 1,6 Millionen Euro. Im Kreis Germersheim stieg sie von zehn auf 18 Personen (von acht auf 14 pro 100.000 Einwohner); das Durchschnittseinkommen stieg von 2,2 auf 5,9 Millionen Euro.

Die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner (Linke) hatte in einer Kleinen Anfrage die Bundesregierung nach der Anzahl der Einkommensmillionäre in Deutschland und Rheinland-Pfalz gefragt. „Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Rheinland-Pfalz immer weiter auseinander“, sagt Werner. Sie fordert, dass Menschen mit hohem Einkommen und Vermögen einen größeren Beitrag leisten, auch zur Bewältigung der aktuellen Krise.