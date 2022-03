Auf zwei Rädern haben Mitglieder des städtischen Verkehrsausschusses am Montag Einbahnstraßen in Speyer-Nord in Gegenrichtung erfahren. Doch damit nicht genug. Weitere „befreite“ Einbahnstraßen sollen folgen.

Bei der Fahrradtour unter Führung der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ist es in erster Linie um die Kennzeichnung der bereits bestehenden, für Radfahrer in beide Richtungen benutzbaren Einbahnstraßen in Speyer-Nord gegangen. Den Ausbau des Konzepts will die Verwaltung nun in anderen Stadtteilen vorantreiben.

„Wir wollten zeigen, was es bedeutet, die Einbahnstraßen in Gegenrichtung zu befahren“, teilt Ausschuss-Vorsitzende Münch-Weinmann mit. Von den 17 Einbahnstraßen-Abschnitten in Speyer-Nord hat die Verwaltung neun für Radler geöffnet. Abschnitte deshalb, weil es sich bei der Kettelerstraße und dem Lärchenweg jeweils um zwei Abschnitte handelt – die bei Ersterer für Radler geschlossen und bei Letzterem geöffnet sind.

Münch-Weinmann gefällt gut, dass neben Ausschussmitgliedern, dem städtischen Radverkehrsbeauftragten Karl-Heinz Hepper und dem Vorsitzenden der Ortsgruppe Speyer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Werner Zink, auch drei Mitglieder des Jugendstadtrats mitgefahren sind. Namentlich ging die Tour durch die Einbahnstraßen Am Anger, Am Mondsee, Eichenweg, Erlenweg, Kiefernweg, Lärchenweg, Maulbeerstück und Wildentenweg.

Für Sicherheit der Radler

Uwe Rudingsdorfer, Leiter der Straßenverkehrsbehörde, hat die rechtlichen Grundlagen und die Umsetzung für solche Einbahnstraßen beschrieben. So beträgt etwa die Mindestbreite der Fahrbahn für eine Freigabe drei Meter, bei starkem Lkw-Verkehr sind es 3,5 Meter.

SPD-Ausschussmitglied Udo Zapf findet, dass diese Art der Einbahnstraßenregelung der „Sicherheit der Fahrradfahrenden“ diene. „Es sind alle kleine Straßen, bei denen Tempo 30 gilt. Wenn jeder defensiv fährt, was man ja sowieso tun sollte, dann wird auch niemand behindert“, sagt Zapf. Wobei die gebotene Achtsamkeit für Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen ebenso unverzichtbar sei. „Recht große rote Symbole auf dem Asphalt informieren Autofahrer darüber, dass ihnen in dieser Einbahnstraße Radfahrer entgegenkommen können“, verdeutlicht Zapf.

Werner Zink vom ADFC Speyer begrüßt, was die Stadt bei den Einbahnstraßen in Speyer-Nord gemacht hat. Die großen roten Markierungen gefallen ihm gut, weil diese „auch für Autofahrer sehr gut sichtbar sind“. Die Absicht der Stadt, in anderen Stadtteilen weitere Einbahnstraßen für Radler in der Gegenrichtung zu öffnen, freut Zink laut eigener Aussage.

Bei der Sitzung auf zwei Rädern ist es auch um den Prüfantrag der Sozialdemokraten an die Verwaltung gegangen, die Albert-Einstein-Straße zwischen Dudenhofer Straße und Heinrich-Heine-Straße (in dieser Richtung) zur Einbahnstraße zu erklären. Der Grund: Diese Strecke nutzten zahlreiche Verkehrsteilnehmer in den Hauptverkehrszeiten als Abkürzung nach Speyer-West und -Nord. „Der Prüfantrag wurde einstimmig angenommen“, teilte Beigeordnete Münch-Weinmann mit. „Das freut uns sehr“, sagt SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzender Philipp Brandenburger.