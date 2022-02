Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 91 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7304 Speyerer und Speyererinnen mit Sars-CoV-2 infiziert. Laut der LUA-Statistik haben die Meldungen über positive Fälle in den vergangenen sieben Tagen zugenommen: 432 waren es demnach. In der Woche davor wurden vom zuständigen Gesundheitsamt 334 Corona-Fälle bei Speyerern an die Landesbehörde gemeldet. Der Inzidenzwert für Speyer liegt aktuell bei 851,4 und damit weiterhin unter dem landesweiten Durchschnittswert von 963,7. 1503 Speyerer gelten aktuell als infiziert. Mit einem Inzidenzwert von 1184,5 gibt es in der Gruppe der Unter-20-Jährigen weiterhin die meisten Corona-Fälle. Die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen liegt laut LUA mit 1111,5 allerdings nur noch knapp dahinter. Für die Über-60-Jährigen gibt das LUA den Inzidenzwert aktuell mit 213,7 an.