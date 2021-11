Im Frühjahr 2022 soll der neue Nahverkehrsplan vom Stadtrat beschlossen werden, bevor der Verkehr europaweit ausgeschrieben wird. Das teilte die Stadt mit, die weitere Bürgerbeteiligungen abgeschlossen hat.

Fünf Bürgerworkshops in den Stadtteilen und eine „Coffee-Bike-Aktion“ im Industriegebiet Süd in den vergangenen Wochen hätten weitere Vorschläge für den neuen Busverkehr ab Ende 2023 ergeben, so die Stadt. Experten hätten dabei in der Summe mit rund 50 Personen gesprochen. Unter anderem mehr Busse nach Schichtende ab 22 Uhr seien erwünscht. Alle Ergebnisse stehen im Netz unter www.speyer.de/steigtein.