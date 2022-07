Tafeln sind nötiger denn je. Wenn sie nicht mehr allen helfen können, braucht es eine politische Lösung.

Die Speyerer Tafel sieht sich nicht mehr in der Lage, alle Bedürftigen alleine aufzufangen. Wer jetzt arm wird, hat keine Chance mehr auf einen einigermaßen gefüllten Kühlschrank. Leistungsbezieher bekommen ihre Angehörigen und Kinder nicht mehr satt – von gesunder und vollwertiger Nahrung ganz zu schweigen. Diese Ansprüche müssen wohl noch so manche Familien in den kommenden Monaten und Jahren herunterschrauben. Einige sind schon jetzt am finanziellen Limit. Was auf dem Tisch übrig bleibt oder im Garten wächst, hilft anderen über den Monat. Überschüssige Lebensmittel zu verteilen liegt im Trend, ist nachhaltig, sozial und ganz sicher viel mehr als ein Almosen.