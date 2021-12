Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 54 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5232 Speyerer und Speyererinnen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 1039 Personen aus der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit Destatis haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Speyer 210 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die meisten Fälle wurde in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen verzeichnet. Hier weist die Statistik 80 Neuinfektionen aus. 55 Neuinfektionen hat es in diesem Zeitraum in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen gegeben, weitere 40 bei den Fünf- bis 14-Jährigen. In letztgenannter Gruppe liegt der Inzidenzwert mit 909 mit Abstand am höchsten. Zehn bestätigte Corona-Fälle hat es laut der Statistik auch bei den Unter-Vier-Jährigen gegeben. 20 Personen zwischen 60 und 79 Jahren waren ebenso von einer Corona-Infektion betroffen wie fünf Über-80-Jährige. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen wird vom LUA für Speyer aktuell mit 384,3 angegeben. Damit liegt der Wert weiterhin über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 223,0. Auch die Nachbarstädte Ludwigshafen, Frankenthal und Neustadt weisen niedrigere Werte auf.