Es geht wieder los: Mehr als 50 Läuferinnen und Läufer sind am Samstagmorgen an den Speyerer Rhein gekommen, um gemeinsam den „Parkrun“ wieder aufleben zu lassen. Wegen der Corona-Pandemie hatte das kostenlose Angebot lange nicht stattfinden können. „Es war großartig. Mit so viel Resonanz haben wir nicht gerecht“, teilt Mit-Organisatorin Julia Däuwel mit. Neben „alten Bekannten“ hätten auch Parkrunner aus Mannheim, Hessen und Berlin in Speyer mitgemacht, ebenso seien neue Gesichter dabei gewesen. Die fünf Kilometer lange Strecke führt unter anderem in den unteren Domgarten. „Viele haben sich bedankt, dass sie endlich wieder gemeinsam laufen können“, so Däuwel. Ab sofort startet der Parkrun wieder samstags um 9 Uhr, „solange es die Pandemie zulässt“, sagt Däuwel. Treffpunkt für alle Läuferinnen und Läufer, die mitmachen wollen, ist jeweils ab 8.30 Uhr an dem Anleger hinter der Strandbar am Rhein.