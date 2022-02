Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 204 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7805 Speyerer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der Inzidenzwert der Stadt liegt jetzt bei 869,1 – deutlich unter dem landesweiten Durchschnittswert von 1137,4.

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung AfA in Speyer-Nord sind laut Auskunft einer Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier 79 der insgesamt 899 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Da täglich viel getestet werde, stünden noch einige Ergebnisse aus. „Überwiegend sind die Verläufe symptomlos, nur wenige Bewohner haben überhaupt Symptome“, so die Sprecherin. Die positiv Getesteten seien zum „überwiegenden Teil“ Neuankömmlinge gewesen. Alle Corona-Infizierten seien in separaten Bereichen untergebracht worden. Die Impfquote unter den Bewohnern in der AfA liegt laut der Sprecherin bei rund 39 Prozent. Allerdings sei zu berücksichtigen, „dass ein dauerhafter Zugang von neuen Bewohnern besteht, die erst noch geimpft werden müssen, gleichzeitig verlassen aber auch viele Bewohner die Aufnahmeeinrichtung nach ihrer Impfung in die Kommunen. Zudem befinden sich viele Kleinkinder unter den Bewohnern“.