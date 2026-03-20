Vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am Sonntag zeichnet sich in Speyer ein geringerer Anteil an Briefwählern als bei früheren Wahlen ab – was im Landestrend liegt. Bis Freitag hatte die Stadtverwaltung auf Antrag für 10.714 Bürger Briefwahlunterlagen ausgestellt. Das teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Die Anzahl der Wahlberechtigten betrage 35.601. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2021 hatten rund 14.000 Speyerer Briefwahl beantragt. „Der damals höhere Wert ist unter anderem im Kontext der Corona-Pandemie zu sehen, in deren Verlauf verstärkt zur Nutzung der Briefwahl geraten wurde“, erklärt die Sprecherin. Ein Großteil der Wahlberechtigten dürfte somit am Sonntag in den 44 Wahllokalen abstimmen. Diese sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach wird ausgezählt. Die Ergebnisse gibt es im Internet unter www.rheinpfalz.de, www.speyer.de oder www.wahlen.rlp.de.