Medizinischer Notfall im Betrieb des Paketzentrums der Post im Speyerer Süden: In einer Nachtschicht am Wochenende musste der Rettungsdienst die Betriebsstätte anfahren. Ein männlicher Mitarbeiter hatte ernsthafte gesundheitliche Probleme, wie die Post auf Anfrage berichtete. „Wichtig war, dass ihm sehr schnell geholfen werden konnte“, so ein Unternehmenssprecher. Der Betrieb, in dem pro Tag an die 300.000 Pakete abgefertigt werden, sei nicht beeinträchtigt gewesen.