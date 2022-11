Gaffer und andere Störer haben am Montagmorgen einen Einsatz der Speyerer Feuerwehr behindert, die den Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall unterstützen wollte. Wie der städtische Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage bestätigte, war die Feuerwehr am Vormittag in der Wormser Landstraße in Höhe der Aral-Tankstelle mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort, weil ein Mensch „aufgrund eines internistischen Notfalls dringende medizinische Hilfe“ benötigt habe. Eine Lebensgefahr sei „zunächst nicht auszuschließen“ gewesen, so Eymann. Da es nicht gewesen sei, ob die Person allein vom Rettungsdienst aus dem dritten Obergeschoss geholt werden konnte, sei vorsorglich auch die Feuerwehr mit einer Drehleiter angerückt. Diese habe aber nicht eingesetzt werden müssen.

Allerdings seien die Helfer durch Verkehrsteilnehmer und Gaffer behindert worden. So hätten einige Fahrer Verkehrsleitkegel zur Seite gestellt, um ihre Fahrt fortsetzen zu können. Einige Radfahrer hätten laut Eymann die Absperrung „komplett ignoriert“. Passanten hätten ihre Handys gezückt, um den Einsatz zu fotografieren oder aufzunehmen. „Diese Menschen sollten sich einfach einmal vorstellen, selbst in so einer prekären Lage zu sein“, empört sich Eymann: „Ich kann mir kaum vorstellen, dass es auch nur einen verletzten oder erkrankten Menschen gibt, der in so einer akuten Situation von der anderen Straßenseite aus fotografiert oder gefilmt werden möchte.“ Aufgrund der „schwierigen Gesamtsituation“ habe der Einsatz zwei Stunden gedauert.