Am Montagmorgen ist ein 38-Jähriger mit seinem Kleinwagen in der Speyerer Innenstadt ungebremst in die Sandsteinmauer einer Kita gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um kurz nach 6 Uhr vom Bartholomäus-Welz-Platz kommend in Richtung Schützenstraße unterwegs. An der Kreuzung an der Gedächtniskirche habe der 38-Jährige „aufgrund eines medizinischen Notfalls“ die Kontrolle über sein Auto verloren und sei geradewegs in massive Natursteinmauer der Kita St. Joseph in der Gilgenstraße gekracht. Das etwa einen halben Meter hohe Mauerwerk stürzte auf knapp zwei Metern Breite ein. Auch ein angrenzendes Gittertor wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die beiden Airbags des Unfallwagens aus. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das stark demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Infolge der Aufräumarbeiten war die zentrale Kreuzung bis kurz nach 7 Uhr gesperrt.