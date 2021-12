Im Alter von 87 Jahren ist Mediziner Thomas Neubert verstorben. Er war im gesellschaftlichen Bereich stark engagiert und in Speyer bekannt und geschätzt. Für Jahrzehnte als Presbyter war er zum Ehrenpresbyter ernannt worden, er stand zeitweise dem Förderverein für das Hospiz im Wilhelminenstift vor, brachte sich auch darüber hinaus in der Hospizarbeit ein und war dem städtischen Seniorenbüro ein wichtiger Unterstützer unter anderem in der Organisation des langjährigen Erfolgsformats Erzählcafé. Neubert war in Magdeburg aufgewachsen und als praktizierender Christ nach der Gründung der DDR bald im Visier von deren gefürchtetem Staatssicherheitsdienst. Als er angeblich „Hetzschriften“ verbreitet hatte, musste der junge Mann sogar in Haft. Er flüchtete in den Westen und legte 1957 am Gymnasium am Kaiserdom sein Abitur ab. Nach dem Medizinstudium in Mainz und Freiburg mit Promotion kam er beruflich ans Diakonissenkrankenhaus Speyer und war dort zuletzt Oberarzt in der Inneren Medizin, bevor er sich mit einer Praxis für Allgemeinmedizin niederließ, die er 31 Jahre lang führte.