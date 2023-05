Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Speyer hat eine große Gastronomie-Szene. Den Besuch im Lokal machen oft die Menschen zum Erlebnis, die das Gastro-Gen besitzen. Einige davon stellt die RHEINPFALZ in dieser Serie vor. Heute: Georgios Katarachias. Er betreibt gleich zwei Restaurants in Speyer, das „Gasthaus zum Domnapf“ und das „Dionyssos“ am Eselsdamm.

Über welche Stationen sind Sie an Ihre heutige Wirkungsstätte gekommen?

„Ich bin 2003 nach Speyer gekommen, zunächst als Betreiber der Vereinsgaststätte des