Die Pläne für die Medienwerkstatt im ehemaligen „Tor zur Pfalz“-Gebäude nehmen langsam konkretere Formen an. Bis Ende des Monats sollen sie fertig sein, dann können die Handwerker loslegen. Weiter fortgeschritten ist der Gebäudeteil, der vom Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus gemietet wird. Die ersten Pflegeschüler sind bereits eingezogen.

250 Teilnehmer aus ganz Rheinland-Pfalz, die sich an diesem Wochenende zum „OK-TV-Tag“ in der neueröffneten Medienwerkstatt in der Landesimmobilie „Tor zur Pfalz“