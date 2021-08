Die Eröffnung der Medienwerkstatt im ehemaligen „Tor zur Pfalz“-Gebäude in der Speyerer Maximilianstraße muss erneut verschoben werden. Das teilte Christian Köllmer vom Team Bürgermedien der Medienanstalt Rheinland-Pfalz mit. „Wir werden den Oktober nicht halten können“, so Köllmer mit Verweis auf Schwierigkeiten, rechtzeitig Handwerker und Baumaterial auf die Baustelle zu bringen. Wie berichtet, war der ursprüngliche Eröffnungstermin für Ende April dieses Jahres angedacht gewesen. Die Corona-Pandemie hatte die Medienanstalt Rheinland-Pfalz damals zum Umplanen gezwungen. Als neuer Eröffnungstermin wurde der Herbst benannt. Die Medienanstalt hatte nach dem Kauf der Immobilie durch die Stadt Speyer ein Ingenieurbüro mit der Planung der Räume im Erdgeschoss beauftragt. Dort soll die Medienwerkstatt entstehen, die im Osten Platz für den Offenen Kanal (OK) bieten soll. Eine Tonkabine und ein professioneller Regietisch sind dort eingeplant, in der Mitte des Stockwerks drei Seminarräume. Im größten Raum soll ein Multifunktionsraum eingerichtet werden, in dem bis zu 16 Personen sitzen und arbeiten können. Im westlichen Bereich sind Büros geplant. Neben dem OK wird ins Erdgeschoss die Medienanstalt-Tochter Medien + Bildung.com einziehen. Den ehemaligen Hotelbereich in den drei Obergeschossen hat das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus gemietet.