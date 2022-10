Dreimal hat die „Woche der Medienkompetenz“ der Medienanstalt Rheinland-Pfalz bereits stattgefunden. Im nächsten Jahr soll eine Schule dabei helfen, die Werbung für digitale Medien zu intensivieren.

Der Rückblick von Thomas Schmid, der das Team Medienförderung bei der Medienanstalt leitet, fällt positiv aus. Die Anzahl der Aktionen sei angestiegen. „Ich würde mir wünschen, dass hier auch das Logo der Stadt Speyer und anderer Kommunen zu sehen ist“, sagte Schmid als Gast im Digitalausschuss der Stadt Speyer. Für 2023 soll eine Pilotschule gefunden werden, die die Woche der Medienkompetenz mit eröffnet. Vom 3. bis 9. Juli 2023 werden dann mehrere Angebote zu nutzen sein, so Schmid.

„Wir bieten das Medienmachen für alle Generationen an und es funktioniert sehr gut“, so Schmid. Beispielhaft nannte er Workshops im Umgang mit Smartphones für die ältere Generation. Dem Jugendstadtrat, der durch Zorana Vujicic im Ausschuss vertreten wurde, bot er an, Sitzungen im „Media-Tor“ abzuhalten.